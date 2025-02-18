Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu’nda öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, aynı şeritte duran aracı fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen iki araç da kazaya karışarak birbirine çarptı.

Kazanın ardından araçlar kullanılamaz hale gelirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA