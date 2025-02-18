Hesabına Gelen Parayı Görünce Şoke Oldu, Hemen Sahibini Buldu

Düzce’de galericilik yapan Ekrem Yavuz, hesabına yanlışlıkla gönderilen 16 bin TL’yi sahibine iade etti. Paranın sahibi Sadık Korkmaz, hatasını fark edince banka aracılığıyla Yavuz’a ulaşıldığını söyledi ve duyarlı davranışı için ona teşekkür etti.

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Hesabına Gelen Parayı Görünce Şoke Oldu, Hemen Sahibini Buldu

Sabah saatlerinde banka mesajıyla hesabına 16 bin TL yatırıldığını öğrenen 45 yaşındaki Ekrem Yavuz, tanımadığı bir kişiden gelen bu paranın kaynağını araştırmak için banka şubesine gitti. Banka yetkilileri, paranın işçi olarak çalışan Sadık Korkmaz tarafından yanlışlıkla gönderildiğini belirledi. Yavuz, banka şubesi önünde Korkmaz ile buluşarak parayı kendisine teslim etti.

"HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Olayla ilgili konuşan Ekrem Yavuz, "Yanlış bir havale olduğunu anlayınca hemen bankaya başvurdum. Sahibine ulaşıp parayı teslim ettik. Sonuçta hak etmediğimiz bir paraydı, bu yüzden iade ettik. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Paranın asıl sahibi Sadık Korkmaz ise yaptığı açıklamada, "Sabah uyku sersemliğiyle yanlış hesaba para göndermişim. Ekrem kardeşimiz Allah razı olsun, bankaya bildirdi ve paramı bana ulaştırdı. Duyarlı insanlar hâlâ var, kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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