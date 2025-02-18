Misafir Olarak Gelen Kişiyi Darp Edip Camdan Attılar, Kısa Sürede Yakalandılar

İstanbul'da uyuşturucu etkisindeki şüpheliler, bir kişiyi darp edip camdan attı. Şüpheliler kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

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İstanbul’un Fatih ilçesinde İstanbul’a kuzenini ziyaret etmek için gelen İlyas Belaiz isimli Fas uyruklu kişi, uyuşturucu etkisindeki W.B, M.D. ve S.S. tarafından darp edilip camdan atıldı. Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Misafir Olarak Gelen Kişiyi Darp Edip Camdan Attılar, Kısa Sürede Yakalandılar - Resim : 1

15 Şubat Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Fatih Aksaray’da meydana geldi. Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü. M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı.

Misafir Olarak Gelen Kişiyi Darp Edip Camdan Attılar, Kısa Sürede Yakalandılar - Resim : 2

Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kamera kayıtlarından binadan çıkan şüphelileri tespit etti. kuzen W.S ile M.D. ve S.S. kısa sürede yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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