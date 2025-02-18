Manisa'daki Kazada Ölen Kişi TikTok Fenomeni Çıktı

Manisa Kırkağaç'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Gizem Özmen'in TikTok fenomeni olduğu ortaya çıktı. Özmen, kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 Şubat'ta İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Mehmet Ensar Özden yönetimindeki 34 FD 1236 plakalı otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.

Manisa'daki Kazada Ölen Kişi TikTok Fenomeni Çıktı - Resim : 1

ÖLEN KİŞİ FENOMEN ÇIKTI

Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı. Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.

Manisa'daki Kazada Ölen Kişi TikTok Fenomeni Çıktı - Resim : 2

KENDİSİNİ 'SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA' OLARAK TANITIYORDU

TikTok'ta geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi. Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu. Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.

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Kaynak: DHA

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