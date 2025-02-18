İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken Sözler: Sizin Gücünüzle Yola Çıkacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de kent lokantalarının 17'ncisini açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Silivrililer yoğun ilgi gösterirken bugünkü menüde ise ezogelin çorbası dana haşlama, pirinç pilavı, muz ve su yer aldı. Kent lokantalarında ücretlere bu yıl da zam yapılmadı. Yurttaşlar 1 tabldot yemeği 40 liraya satın alabiliyor.

Diğer kent lokantaları Bağcılar, Avcılar, Çapa, Sultanbeyli, Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Hisarüstü, Sultanahmet, Sultangazi, Pendik, Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Sancaktepe ve Esenyurt'ta hizmet veriyor.

CUMHURBAŞKANI'NA 'YÖNETEMİYORSUN' TEPKİSİ

Açılış sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Artık yönetemiyorsun" sözleriyle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek gündeminin kendisi olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bir kişinin bir gündemi var o da ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu. Bu memleketin onlarca derdi var, onlarca sıkıntısı var. Sen bunlarla ilgilenmiyorsun. Ekonomi, adalet, işsizlik, istihdam. Bunlarla ilgilenmeyip, muhtemelen gece yatıyor, rüyasında Ekrem İmamoğlu, sabah kalkıyor Ekrem İmamoğlu. Güne başlarken ilk talimatlarını Ekrem İmamoğlu üzerinden veriyor" şeklinde konuştu.

'SANDIKTA HESAP SORULACAK'

İmamoğlu, "Bu millet heyecanla hakkını alacağı sandığı bekliyor. Biz seni her gün sandığa davet edeceğiz. Niye biliyor musun? Millet hakkını senden de alacak, yaşadığı zorlukların hesabını senden de soracak. Bunu nerede yapacak? Demokrasinin hazinesi olan sandıkta yapacak Vatandaşla sandığın arasında kimse girmez. O sandıkta hesap sorulacak. Milletimiz hesap sormaya hazır mı? Biz de bir milim geri adım atmadan tam yol ileri deyip sizin bu gücünüzle yola çıkacağız” ifadelerini kullandı.

🔴 İBB Başkanı İmamoğlu, Silivri'deki 'Kent Lokantası' açılışında "Tek sorun var" dedi ve sorunu işaret etti



🗣️ "Bir kişinin her şeyi bildiği bir sistem, süreci çok kötü bir noktaya taşımıştır. Bu ülkenin, ülkeyi milletin evlatlarının yönettiği bir döneme ihtiyacı var; bir kişi… pic.twitter.com/b1ygqQGvig — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 18, 2025

Kaynak: Haber Merkezi