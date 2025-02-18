Meclis Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru ile Görüştü

Resmi ziyaretler kapsamında Japonya’ya giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Japonya İmparatoru ile Görüştü - Resim : 1

Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Japonya İmparatoru Naruhito tarafından İmparatorluk Sarayı’nda kabul edildi. Görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ile Japonya İmparatoriçesi de bulundu.

Kurtulmuş, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako’ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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