AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istemiyle yeni bir dava açılırken, eski AKP Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir iddia geldi.

TGRT Haber’de katıldığı Medya Kritik programında konuşan Tayyar, soruşturmanın derinleşmesi halinde İstanbul’da yürütülen ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasının İmamoğlu’na kadar uzanabileceğini öne sürdü.

'KENT UZLAŞISI' İMAMOĞLU'NA SIÇRAYABİLİR'

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 10 belediye başkan yardımcısı ve meclis üyesinin tutuklandığını hatırlatarak sürecin daha da derinleşebileceğini ifade eden Tayyar, soruşturmanın savcılığa ulaşan çeşitli bilgi ve belgelerle büyüme ihtimalinin bulunduğunu aktardı. Tayyar, ''Eğer İmamoğlu’nun kent uzlaşısı çerçevesinde KCK ile bağlantılı olduğuna dair sağlam deliller ortaya çıkarsa, hakkında terör kapsamına girecek bir soruşturma açılabilir” ifadelerini kullandı.

''KAYYIM GÜNDEME GELEBİLİR''

Sürecin arklı bir boyuta evrilebileceğini belirten Tayyar “Eğer soruşturma genişlerse, gözaltı, tutuklama ve hatta kayyım atamasına kadar gidecek bir süreç başlayabilir” dedi.

Kaynak: TGRT