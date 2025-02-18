Ankara'da Kabus Büyüyor! Sahte İçki Ölümleri Arttı

Ankara'da sahte içki kabusu büyüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi. 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

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Ankara'da Kabus Büyüyor! Sahte İçki Ölümleri Arttı

Ankara'da geçtiğimiz hafta 38 olarak duyurulan sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı dün 54'e yükselmişti. Can kaybı bugün itibarıyla ise 59'a çıktı. Yoğun bakımlarda ise 35 kişinin tedavisi sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da dahil edilmişti.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 28'e yükselirken, 30 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

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