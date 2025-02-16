Çankırı'da 'Sahte İçki' Operasyonu, 5 Gözaltı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Çankırı'da 'Sahte İçki' Operasyonu, 5 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve Eldivan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon sırasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 50 litre sahte içki, 23 aroma kiti, 27 doluma hazır şişe, 50 kullanılmamış metal şişe kapağı, 2 maya kovası temizleme sıvısı, 1 şişe açma aparatı, 1 hava kilidi ve 1 aktarma çubuğu ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sahte içki Çankırı Adnan Oktar cemaatine operasyon
Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Antrenöre Son Veda Maç Sırasında Kalp Krizi Geçiren Antrenöre Son Veda
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Kız Yurdunda Yangın Paniği Kız Yurdunda Yangın Paniği
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı
İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı: Milyarlarca Liralık Kayıt Dışı Vurgun! Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü Eski Eşten Skandal Özcan Deniz İddiası