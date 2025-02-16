Çankırı'da 'Sahte İçki' Operasyonu, 5 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve Eldivan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyon sırasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 50 litre sahte içki, 23 aroma kiti, 27 doluma hazır şişe, 50 kullanılmamış metal şişe kapağı, 2 maya kovası temizleme sıvısı, 1 şişe açma aparatı, 1 hava kilidi ve 1 aktarma çubuğu ele geçirildi.

Kaynak: DHA