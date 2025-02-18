"Yenidoğan Çetesi" Bir Kez Daha Hakim Karşısında

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri belirli hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağlayan ve ihmal sonucu ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" davasında üçüncü duruşma başladı.

Aralarında çete liderlerinin de bulunduğu 47 sanıklı davada, tutuklu sanıklardan İlker Gönen’in cezaevinde intihar etmesi büyük yankı uyandırmıştı. Gönen'in ölümüyle sanık sayısı 46’ya düştü.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, sanıkların savunmaları alınıyor. Gazeteci Emrullah Erdinç gelişmeleri sosyal medya hesabından aktarıyor.

MAHKEMEDE GERGİNLİK

Cezaevinde intihar eden sanık doktor İlker Gönel’in avukatı Aydın Mantar söz aldı. Mantar ile Mahkeme Başkanı arasında şu diyalog geçti...

Aydın Mantar: Konuşmak istiyorum.

Mahkeme Başkanı: İlker Gönel vefat ettiği için…

Aydın Mantar: Ama bir ara karar okumadınız.

Mahkeme Başkanı: İsterseniz okuyayım, bir dakika.

Aydın Mantar: Zamanı geri almayın.

Mahkeme Başkanı: Avukat Aydın Mantar ve avukat Esma Bayageldi’nin artık dosyada taraf olmadıkları ve söz haklarının bulunmadığı anlaşıldı. Vekil taleplerinin UYAP sistemine işlenmesine karar verildi.

Aydın Mantar: Zamanı gözümüzün önünde geri aldınız.

Mahkeme Başkanı: Sizi dışarı çıkarırım.

Aydın Mantar: Fırat Sarı’nın müdafii olarak talebimin dikkate alınmasını istiyorum.

Mahkeme Başkanı: Her celse farklı avukat geliyor. Av. Özgür Ekinci ve Aydın Mantar senin müdafin mi?

Sanık Fırat Sarı: Av. Özgür Ekinci ve Aydın mantar benim müdafi avukatlarımdır.

Aydın Mantar: Burada biri vefat etti. Siz hala beni toplumun önüne atmaya çalışıyorsunuz.

Mahkeme Başkanı: Ben sizi toplumun önüne atmıyorum, benimle tartışmayın.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 47 sanık ve 19 sağlık kuruluşu yer alırken, çetenin faaliyetleri sonucu 10 bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianameye göre, Fırat Sarı liderliğinde, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir’in yönettiği suç örgütünün temel amacı, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını artırmak ve SGK’dan usulsüz şekilde üst sınırdan ödeme almak oldu. Çete, hastaların sağlık durumunu olduğundan daha ağır göstererek yatış sürelerini uzattı, sahte evrak düzenleyerek SGK’yı dolandırdı ve hasta yakınlarından fazladan ücret aldı.

Örgüt, 112 sevk sistemini devre dışı bırakarak bebekleri en uygun hastanelere değil, kendi belirledikleri ve en fazla kazanç sağlayacakları hastanelere yönlendirdi. Bu durum, bebeklerin enfeksiyon kapmasına ve bazı vakalarda ölümlerine yol açtı.

Kaynak: İHA