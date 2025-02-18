Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi’nin gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı seçimi anketinin sonuçlarından çarpıcı sonuçları aktardı. Erkin, bu çalışmanın CHP Lideri Özgür Özel'in masasındada olduğunu belirtti.

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Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek

Nefes yazarı Aytunç Erkin'in bugünkü yazısında, TEAM'in Türkiye genelinde 6 bin katılımcıyla yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimi çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Bu çalışmanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in masasında da bulunduğunu aktaran Erkin, çalışmanın'ön seçim' tartışmalarından hemen önce gerçekleştirildiğini belirtti.

Erkin'in aktardığına göre, TEAM’in 'cumhurbaşkanlığı' anketinde ilk çalışmanın üçlü senaryoya göre yapıldı. Anketin ilk tur sonuçlarında, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 37, CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 35.9, bağımsız aday Mansur Yavaş yüzde 19.7 ve diğer adaylar yüzde 7.4 oy aldı.

İlk turda en yüksek oyları alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu'nun yarıştığı ikinci turda ise, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 57.2, Erdoğan ise yüzde 42.8 oy oranına ulaştı.

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Kaynak: Nefes

Etiketler
Aytunç Erkin Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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