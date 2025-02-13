Bakanlığın Skandal Kararına Mahkeme Dur Dedi: 72 Günlük Yaşam Mücadelesi

Birgül Oturak, hamileliğinin 28’inci haftasında Gebze ilçesinde bulunan Özel G.Y. Hastanesi’nde erken doğum yaptı. Ediz Yekta adı verilen bebek, erken doğumdan kaynaklanan solunum sıkıntısı gerekçesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

72 GÜNÜN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalan 72 gün kalan bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı. Anne Oturak, bebeğinin "yanlış müdahale" sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığından, iddiaya konu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor M.F.Ş. hakkında soruşturma izni istedi.

Yapılan incelemede, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, doktor M.F.Ş. hakkında alınan bilirkişi raporu doğrultusunda, “Adı geçen hekimin mesleğinin icrası kapsamında yaptığı muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarda kusuru olmadığının anlaşıldığı” değerlendirmesi yapılarak, adı geçen doktor hakkında soruşturma izni vermedi.

‘ŞAHİTLERİMİZİ DAHİ DİNLEMEDİLER’

Sağlık Bakanlığının soruşturma izni vermemesi kararına itiraz eden anne Oturak, avukatı aracılığıyla Ankara Bölge İdari Mahkemesine başvurdu.

Mahkemeye yapılan itiraz başvurusunda, “Süreçte, müteveffa çocuğun anne sütü takviyesi almaya başladığı, günlük 8 defa 8 cc beslendiği, kilo almasının iyi, oksijen seviyesinin de iyi seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Görevli doktor, bunu şahitler huzurunda müvekkile belirtmiştir. Fakat soruşturma izniyle ilgili kararı veren kurum, önceden belirttiğimiz şahitlerimizi dahi dinlemeden bu yönde karar vermiştir. Anılan kararın yanlı bir karar olduğu ortaya çıkmaktadır” ifadeleri yer aldı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İtirazı görüşen Ankara Bölge İdari Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, olayın ancak savcılık tarafından yapılacak bir soruşturma kapsamında aydınlatılabileceği sonucuna vararak, itirazı kabul etti.

Daire, doktor M.F.Ş. hakkında, Sağlık Bakanlığının soruşturma izni vermemesine ilişkin kararını oy birliğiyle kaldırırken, dosyanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesine hükmetti.

DOKTOR HAKKINDAKİ İLK ŞİKAYET DEĞİL

Yine Kocaeli’de 2023 yılının mayıs ayında dördüz doğum yapan anne, üç bebeğini kaybetmesi ve bir bebeğinin de gözlerinde görme kaybı yaşanması üzerine, Özel G.Y. Hastanesi yönetimi ve yine doktor M.F.Ş. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet verme”, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” ve “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığından söz konusu isimler hakkında soruşturma izni isterken, bir yılı aşkın süreden bu yana Sağlık Bakanlığı’nın henüz bir yanıt vermediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA