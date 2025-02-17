Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda

Ankara'da geçtiğimiz hafta 38 olarak duyurulan sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. 40 kişinin ise tedavilerinin çeşitli hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı başlattıkları soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da dahil edildi.

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakım servislerinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: AA