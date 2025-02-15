Kabus Aralıksız Sürüyor, 'Sahte İçki' İstanbul’da Bir Can Daha Aldı
İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen sahte içki ölümlerinin ardından Beşiktaş’ta bir kişi daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Taşkın Erdoğan’ın içki aldığı büfe sahibi tutuklandı.
Türkiye’nin yeni kabusu sahte içki ölümlerinin sayısı her geçen gün giderek artarken son ölümün adresi İstanbul Beşiktaş oldu. Ortaköy'de 25 Ocak'ta bir büfeden içki sipariş eden 51 yaşındaki Taşkın Erdoğan kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
SAHTE İÇKİDEN ARANIYORMUŞ
Yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkın Erdoğan’a içki satışı yapan büfe sahibi Türker Y. tutuklanırken, Türker Y.’nin Kağıthane'de 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli büfe sahibi tutuklandı.
Kaynak: DHA
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