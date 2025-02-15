Sahte Serum Hortumuyla Dilenen Kadın Yakalandı

Sultangazi'de, 13 Şubat'ta bir kadın, halk pazarında bebek arabasında taşıdığı çocuğunun kanser olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para istemeye başladı. Zabıta ekiplerinin şüphelenmesi üzerine kadın durduruldu ve yapılan incelemede bebek arabasında sahte serum hortumu bulundu.

ZABITANIN UYARISINI DİNLEMEDİLER

Zabıta ekipleri, kadına işlem başlatarak çevredeki vatandaşları para vermemeleri konusunda uyardı. Fakat, bazı vatandaşların zabıtanın uyarılarına rağmen, “Bugün kandil ama” diyerek kadına para vermeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA