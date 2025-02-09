CHP Harekete Geçti: Sahte İçki Ölümleri İçin Heyet Oluşturuldu

Sahte içki can almaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi harekete geçti. CHP lideri Özgür Özel, sahte içki kaynaklı ölümlerin araştırılması için bir heyet görevlendirdi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
CHP Harekete Geçti: Sahte İçki Ölümleri İçin Heyet Oluşturuldu

İstanbul ve Ankara'da sahte içki bilançosu ağırlaşıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı. Şahin, kaçak alkol üretimi ve satımı yapan 13 kişinin tutuklandığını ifade etti.

İstanbul'dan ise bu sabah yine acı haber geldi. Esenyurt ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği restorandan aldığı sahte içkiyi götürdüğü berberde içen Samat İmanbekov hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda, 190 şüphelinin yakalandığını ve 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini bildirmişti.

CHP Harekete Geçti: Sahte İçki Ölümleri İçin Heyet Oluşturuldu - Resim : 1

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sahte içki vakaları için harekete geçti. Genel Başkan Özgür Özel, ölümlerin araştırılması için bir heyet görevlendirdi.

Heyette; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekilleri Dr. Aylin Yaman ve Deniz Demir yer aldı.

CHP Harekete Geçti: Sahte İçki Ölümleri İçin Heyet Oluşturuldu - Resim : 2

Heyet, sahte içki vakaları ile ilgili çok yönlü ve kapsamlı bir rapor hazırlayacak. Öte yandan vefat edenlerin ve yoğun bakımda olanların yakınlarıyla da temaslar kurulacak.

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