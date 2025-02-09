Dört Aydır Köyde Tek Başına: Sadece Makarna Yiyerek Hayatta Kaldı

Hakkari'de yoğun kar yağışı hayatı felç ederken çok sayıda köye ulaşım kapandı. Yüksekova'da tek başına yaşayan kadından haber alınamayınca ekipler harekete geçti. 2 saatlik çalışmanın ardından kadına ulaşılabildi. 4 aydır evden çıkmadığını dile getiren kadın sadece makarna yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Beşatlı köyüne bağlı Çakmak mezrasında tek başına yaşayan Şilan Çakar'dan günlerce haber alınamadı. Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci, Şilan Çakar için karla mücadele ekibinden destek istedi.

Dört Aydır Köyde Tek Başına: Sadece Makarna Yiyerek Hayatta Kaldı - Resim : 1

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla 4 kilometrelik mezra yolu açılarak Çakar'a ulaşıldı. Çakar, 4 aydır merkeze inemediği için sadece makarna yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Dört Aydır Köyde Tek Başına: Sadece Makarna Yiyerek Hayatta Kaldı - Resim : 2

TEK BAŞINA YAŞIYOR

11 yıl önce eşi Cafer Çakar ile evlenip ülkesi İran'ı bırakıp Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünün Çakmak mezrasına yerleştiğini, eşinin geçen sene vefat etmesi üzerine tek başına yaşamaya başladığını anlatan Çakar, 11 hanenin yazın kullandığı Çakmak mezrasında yılın 6 ayını tek başına geçirdiğini ifade etti.

Dört Aydır Köyde Tek Başına: Sadece Makarna Yiyerek Hayatta Kaldı - Resim : 3

Köy sakinleriyle irtibatını sağlayan cep telefonunun bozulmasıyla iletişimi kesilen Çakar'a ulaşan köylüler rahat bir nefes aldı.

'KORKUDAN ÇIKAMADIM'

Şilan Çakar, "Ben yaz kış zaten köyde yaşıyorum. 4 aydır kıştan dolayı merkeze bile inemedim. Kardan dolayı köyün yolu kapanmıştı. Ben de kurtlar gelir, hırsızlar gelir diye evimden korkudan çıkamadım" dedi.

Dört Aydır Köyde Tek Başına: Sadece Makarna Yiyerek Hayatta Kaldı - Resim : 4

'MAKARNA İLE YAŞIYORUM'

Şilan Çakar sözlerine şöyle devam etti:

"Birkaç gündür beni aramışlar telefonuma da ulaşamadılar ve korkmuşlar. Köyün muhtarı hemen karla mücadele ekiplerine haber vermiş. Sağ olsunlar ekipler zorlu bir mücadele ile yolu açıp bana ulaştılar. Çok mutlu oldum onları gördüğüme. Benim durumum zaten çok kötü destek bekliyorum. Ben 4 aydır ilçeye gitmediğim için de evimde sadece makarna yaparak yaşıyorum."

Dört Aydır Köyde Tek Başına: Sadece Makarna Yiyerek Hayatta Kaldı - Resim : 5

'YAŞADIĞINA SEVİNDİK'

Mezranın sadece yaz mevsiminde köylüler tarafından kullanıldığını belirten Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci ise şöyle konuştu:

"İki mezramız bulunuyor. Yazın 11 hane burada yaşıyor. 11 hanemizden 10 hane kışın aşağı mezraya gidiyor. Kışın da bu hanımefendi tek başına burada yaşamaktadır. Birkaç gündür kendisinden haber alamadık.

Hemen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerine haber verdik. Haber verilmesiyle kendisinin yolunu açtık ve daha sonra kapısının önünü de açtık. Çok şükür eve geldik, kendisine ulaştık ve yaşadığını da gördük. Buna sevindik.

Yol açmada büyük emek veren Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerine ve şefimiz Hasan beye çok teşekkür ediyoruz."

Dört Aydır Köyde Tek Başına: Sadece Makarna Yiyerek Hayatta Kaldı - Resim : 6

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Kaynak: İHA

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