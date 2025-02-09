TBMM’de Gündem Kartalkaya Faciası, 22 İsim Seçilecek

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta gündem maddelerinden biri de 78 kişiyi hayattan koparan Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası olacak. Yangını incelemek içi kurulacak Meclis Araştırma Komisyonu’nda görev alacak 22 üye seçilecek.

Son Güncelleme:
TBMM’de Gündem Kartalkaya Faciası, 22 İsim Seçilecek

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta TBMM Adalet Akademisi Kanun Teklifi bulunuyor. İlk 10 maddesinin görüşmeleri tamamlanan kanun teklifi ile ilgili çalışmalara devam edilecek.

Genel Kurulda ayrıca, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na, siyasi partilerden toplam 22 üye seçilecek.

3 ay görev yapacak komisyon, Ankara dışında da çalışacak ve yerinde incelemelerde bulunabilecek. Komisyon, ilgili bakanlık ve kurum yetkilerini TBMM'ye davet ederek görüşlerini alacak.

TBMM’de Gündem Kartalkaya Faciası, 22 İsim Seçilecek - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sularında çıkan yangında 78 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yangının ardından meydana gelen faciaya dair ihmal ve hatalar ise kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Otel yangınıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında şu ana de 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartalkaya Soruşturmasında Flaş GelişmeKartalkaya Soruşturmasında Flaş GelişmeGüncel
Kartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama DahaKartalkaya'daki Otel Faciasında 2 Tutuklama DahaGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
TBMM Bolu Yangın
Son Güncelleme:
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 11 PKK'lı Terörist Etkisiz Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 11 PKK'lı Terörist Etkisiz
Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal'dan 'Yoksulluk' Mesajı Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal'dan 'Yoksulluk' Mesajı
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Facianın Eşiğinden Dönüldü... Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı Kolonlardan Ses Geldi, Bina Apar Topar Boşaltıldı