TBMM’de Gündem Kartalkaya Faciası, 22 İsim Seçilecek

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta TBMM Adalet Akademisi Kanun Teklifi bulunuyor. İlk 10 maddesinin görüşmeleri tamamlanan kanun teklifi ile ilgili çalışmalara devam edilecek.

Genel Kurulda ayrıca, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na, siyasi partilerden toplam 22 üye seçilecek.

3 ay görev yapacak komisyon, Ankara dışında da çalışacak ve yerinde incelemelerde bulunabilecek. Komisyon, ilgili bakanlık ve kurum yetkilerini TBMM'ye davet ederek görüşlerini alacak.

NE OLMUŞTU?

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de gece 03.00 sularında çıkan yangında 78 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yangının ardından meydana gelen faciaya dair ihmal ve hatalar ise kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Otel yangınıyla ilgili açılan soruşturma kapsamında şu ana de 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA