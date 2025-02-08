Kartalkaya Soruşturmasında Flaş Gelişme

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da yer alıyordu. Mahkeme, bu isimlerin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi tutukladı, diğer şüphelileri ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

TUTUKLU SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Soruşturma sürecinde geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Son olarak, otelin gündüz aşçısı Enver Öztürk de gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Öztürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece yangına ilişkin tutuklananların sayısı 22’ye yükseldi.

Kaynak: DHA