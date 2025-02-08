Film Gibi Soygun: Kar Maskesi Taktılar Ama Yakalanmaktan Kurtulamadılar

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çalan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı. Polis ekipleri, operasyon sırasında silahlar, sahte plakalar ve ziynet eşyaları ele geçirdi. Soyguncuların kar maskesiyle kuyumcuya girdiği anlar kameraya yansıdı.

Film Gibi Soygun: Kar Maskesi Taktılar Ama Yakalanmaktan Kurtulamadılar

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık 2024'te saat 04.15 sıralarında İstanbul'dan gelen sahte plakalı bir araçla Saray ilçesi Gürsel Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuya girerek silahlı soygun yapan kar maskeli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, şüphelilerin hızla dükkâna girerek ziynet eşyalarını kasalara doldurduğu anlar an be an kayıt altına alındı. Hızlı bir şekilde davranan kar maskeli şahıslar kasalara doldurdukları ziynet eşyalarıyla kaçtı.

Film Gibi Soygun: Kar Maskesi Taktılar Ama Yakalanmaktan Kurtulamadılar - Resim : 1

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polisin yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda 31 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Film Gibi Soygun: Kar Maskesi Taktılar Ama Yakalanmaktan Kurtulamadılar - Resim : 2

Ayrıca suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, sahte banka kartları, bir dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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