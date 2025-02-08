Kayseri'de Sahte İçki Baskını

Kayseri'de evinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çok sayıda sahte içki bulundu.

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Kayseri'de Sahte İçki Baskını

Alınan bilgiye göre, Sahteçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.B.A.'nın (24) evinde içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini belirleyen ekipler operasyon düzenlendi.

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Operasyon kapsamında şüpheli İ.B.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 153 adet sahte içki yapımında kullanılan malzeme, 1 Adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 adet pompalı tüfeğe ait fişek bulundu. Aramada bulunan ürünlere el konuldu.

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Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

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