Sahte İçki Ölümlerine CHP'den Tepki: 'Bırakın Ölsünler' Dediğiniz...

Sabah saatlerinde Ankara Valisi Vasip Şahin’in 33 vatandaşın sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından TBMM’de düzenlediği toplantıda konuşan CHP’li Murat Emir, 33 kişinin hayatını kaybetmesine dair yapılan açıklamanın yetersiz olduğunu dile getirdi.

'ÖLÜ SAYISI GERÇEKTEN 33 MÜ?'

Emir, Hayatını kaybettiği açıklanan vatandaşların ne kadar süredir hasta olduğunu, ölü sayısının gerçekten 33 olup olmadığını, kaç gündür yoğun bakımda olduklarını ve yoğun bakımdaki hastaların sağlık durumunun ne olduğunu sordu.

33 kişinin hayatını kaybetmesinin ayaküstü şekilde açıklanmasına da tepki gösteren Emir, “Bu insanları, yaşam tarzını beğenmediğiniz, alkol aldı diye alttan alta eleştirdiğiniz, hatta "bırakın ölsünler" dediğiniz kişilerin sağlık durumlarını ve ölümlerini dahi ciddi ciddi açıklama gereği duymuyorsunuz. Siz Sayın Bakan Yerlikaya, 33 kişinin öldüğü bir günde çıkacaksınız ve konuşacaksınız, ayrıntılarıyla anlatacaksınız nelerin yapıldığını, nelerin yapılacağını açıklayacaksınız. Şu anda Türkiye televizyonlara bakıyor, haber bültenlerine bakıyor ama ortada bir şey yok” ifadelerini kullandı.

ALKOLDEN ALINAN VERGİYE TEPKİ

Alkollü içeceklere yönelik vergilendirme politikalarını da eleştiren Emir, Alkol üzerindeki vergi yükünün “Bir şekilde gitsinler, başka türlü içsinler, ölüyorsa ölsünler” demek anlamına geldiğini ifade ederken, bir litrelik alkolde 1275 liralık ürünün 892’lirasının yani yüzde 70’nin vergi olduğunu hatırlattı.

Emir, Türkiye’de yarısından fazlasının ÖTV olduğu başka bir ürün var mıdır diyerek, “Bu hıncınız nedir alkol alanlara karşı?” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 70 ÖLÜ

Öte yandan Murat Emir'in Ankara'da sahte içkiyle 33 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı basın açıklaması sonrası sahte içki nedeniyle İstanbul'da son 23 günde 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.