Otomobiller Çarpıştı! 2'si Ağır 5 Yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kişinin tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobiller Çarpıştı! 2'si Ağır 5 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ankara-İzmir D-300 Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda saat 02.00 sıralarında kaza meydana geldi. İzzet Çürük (71) yönetimindeki 35 AD 6454 plakalı otomobil ile Veysel Çetin'in (32) kullandığı 43 LD 321 plakalı otomobil çarpıştı. 2 otomobilin de demir yığınına döndüğü kazada, sürücüler ve otomobillerdeki Beyhan Bora (55), Behiye Algan (77) ve Mehmet Sezer (38), yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Manisa Trafik kazası kaza
Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler Türk Mutfağına Dünyada Büyük İlgi: İşte Yabancıların En Çok Sevdiği Lezzetler
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
İstanbul'da Dernek Binasına Saldırı: 34 El Ateş Edip Kaçtılar İstanbul'da Dernek Binasına Saldırı
Sarıyer Rumeli Feneri İskelesi'nde Balıkçı Teknesinde Yangın Rumeli Feneri İskelesi'nde Balıkçı Teknesinde Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Oğlu Mülakata Hazırlanıyordu: Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti
Altın Fiyatları Tahmini bu Kez Mahfi Eğilmez'den: Gram Altın mı Mevduat Faizi mi? Fırtına Yaklaşıyor, Çarşamba'ya Dikkat! Mahfi Eğilmez'den Altın Fiyatı Tahmini
Ankara Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor: Tarih Verildi, Kabine Diken Üstünde! 4 Bakana Çizik Tarih Verildi, Kabine Diken Üstünde! 4 Bakana Çizik