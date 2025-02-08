Sahte İçki Bir Can Daha Aldı: Berberde Yere Uzandı, Bir Daha Uyanmadı

Sahte içkiden bir ölüm daha yaşandı. İstanbul ve Ankara'da toplam 103 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından bugün Esenyurt'tan bir ölüm haberi daha geldi. Kazakistanlı Samat İmanbekov, sahte içki içtiği sırada bulunduğu berberde can verdi.

Sahte İçki Bir Can Daha Aldı: Berberde Yere Uzandı, Bir Daha Uyanmadı

Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişinin hayatını kaybettiği, Ankara'da ise 33 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü açıklanmıştı. İstanbul'da sahte içkiden bir ölüm daha yaşandı. Esenyurt'ta arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği restorandan aldığı sahte içkiyi götürdüğü berberde içen Kazakistanlı Samat İmanbekov, hayatını kaybetti.

Olay 6 Şubat’ta Esenyurt'un Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kazakistanlı Samat İmanbekov, her zaman traş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.’yi birlikte yemek yemeye davet etti. 3 arkadaş yine aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yiyip alkol tüketti. Yemekten sonra kalkan 3 arkadaştan Samat İmanbekov, restorandan daha sonra içmek üzere bir şişe içki satın aldı.

Sahte İçki Bir Can Daha Aldı: Berberde Yere Uzandı, Bir Daha Uyanmadı - Resim : 1

"UYKUM GELDİ" DEDİ, BİR DAHA UYANMADI

İmanbekov arkadaşlarına ertesi gün tıraş olmak için berbere geleceğini aldığı içkiyi de burada beraber içebileceklerini söyleyerek ayrıldı. Ertesi gün akşam saat 21.00’de yanında içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, traş olmak istedi. İmanbekov bu esnada yanında getirdiği içkiden de tüketmeye başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini söyleyen İmanbekov yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce İmanbekov’la yemek yemeye giden Ali Haydar K. ile Adnan B. adamı uyandırmak istedi ancak nefes almadığını fark ettiler. Çalışanlar bunun üzerine sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.

Sahte İçki Bir Can Daha Aldı: Berberde Yere Uzandı, Bir Daha Uyanmadı - Resim : 2

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İmanbekov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine berber çalışanları Ali Haydar K., Adnan B. ifadeleri için karakola götürüldü. 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis İmanbekov’un içkiyi satın aldığı restoranın sahibi Burhan S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

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