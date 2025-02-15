Batman'da Takla Atan Otomobildeki 3 Kişi Ağır Yaralandı

Batman-Diyarbakır karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, Diktepe köyü mevkiinde meydana gelirken, araçta sıkışan yaralılar için olay yerine AFAD, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden kurtararak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, kazanın nedenlerini incelemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA