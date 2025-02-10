Ankara'da Sahte İçki Kabusu! Can Kaybı 38'e Yükseldi

Son dönemde Ankara'da yaygınlaşan sahte içki ölümlerinde artış yaşandı. Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33’ten 38’e yükseldi. Aynı sebeple 17 olan tutuklu sayısı ise 19 oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sahte içki tüketenlerle ilgili filyasyon ekibi kuruldu.

Sahte içkiyi satan kişinin de Ankara Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki kişi sayısı 20’den 32’ye yükseldi.

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Kaynak: Gerçek Gündem