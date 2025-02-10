Niğde'de Şüpheli Kadın Ölümü... Balkondan 'Düştü'
Niğde'de bir apartmanın 5'inci katındaki evinin balkonundan "düşen" Meliha Sak, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olayda kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Türkiye'de son dönemde kadın cinayetleri artarken, şüpheli kadın ölümlerinde de artış yaşanıyor. Son olarak Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde şüpheli bir vaka meydana geldi. Meliha Sak'ın (35), apartmanın 5'inci katında bulunan evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştüğü iddia edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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