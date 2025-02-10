4 Aydır Arabada Yaşayan Adamın İlginç Hikayesi, ‘Eşim Hayatımı Zehir Etti’ Diyerek Anlattı

Antalya’da Facebook’tan tanıştığı eşinin evlendikten 10 gün sonra evin tapusunu istediğini, vermeyince darp raporu alarak hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığını iddia eden emekli Necdet Tilif, 4 aydır sokakta arabada yaşıyor. “4 yıldır eşim hayatımı zehir etti” diyen Tilif “Burası Erzurum olsaydı, ilk günden donarak ölmüştüm” diyerek isyan etti.

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4 Aydır Arabada Yaşayan Adamın İlginç Hikayesi, ‘Eşim Hayatımı Zehir Etti’ Diyerek Anlattı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde arabada yaşayan emekli Necdet Tilif’in anlattıkları duyanları şoke etti.

Tilif’in iddiasına göre, Facebook’tan tanıştığı eşi evliliğin 10. günde evin satışını kendisine vermesini istedi. Tartışma sonrasında Ankara’ya giden kadın darp raporu alarak Tilif’ten şikayetçi oldu. 3 ay kasten yaralamadan ceza alan Tilif’in cezası sicili temiz olduğu için ertelendi.

4 Aydır Arabada Yaşayan Adamın İlginç Hikayesi, ‘Eşim Hayatımı Zehir Etti’ Diyerek Anlattı - Resim : 1

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve yaklaşamayan Tilif, 4 aydır arabasının içinde hayatını devam ettirdiğini söyledi. Tilif “Şiddetin her türlüsüne karşıyım, hümanist, duygusal bir insanım. Ama 4 yıldır eşim hayatımı zehir etti” dedi.

4 Aydır Arabada Yaşayan Adamın İlginç Hikayesi, ‘Eşim Hayatımı Zehir Etti’ Diyerek Anlattı - Resim : 2

Komşularının yardımlarıyla gıda ve yakacak ihtiyacını karşılayan Tilif’in 6 gün önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle arabası da kullanılamaz hale geldi.

4 Aydır Arabada Yaşayan Adamın İlginç Hikayesi, ‘Eşim Hayatımı Zehir Etti’ Diyerek Anlattı - Resim : 3

'BİR AY SONRA EVDEN KAÇTI'

62 yaşındaki emekli yaşadıklarını şöyle anlattı: Bahçeyaka'daki evimi borçlarım nedeniyle satıp, TOKİ evlerinden 1+1 daire aldım. "Tapuyu bana yap, tapuyu bana yap" diye tutturdu. Ben de ortak mülkiyet, yani müşterek tapu yaptım. Dedim ki bu müşterek tapuda taraflardan birinin onayı olmadan asla satılamaz. Bu da onu tatmin etmedi. Bir ay sonra tekrar evden kaçtı.

4 Aydır Arabada Yaşayan Adamın İlginç Hikayesi, ‘Eşim Hayatımı Zehir Etti’ Diyerek Anlattı - Resim : 4

'BENİ KORUYACAK YASA YOK MU?'

Evliliğini kurtarmak için evin tamamını verdiğini belirten Tilif “Ödül olarak da kendi cep telefonunun fotoğraflar bölümünün çöp kutusundan iki yıldır beni aldattığı adamı yakaladım. Adamla çok samimi fotoğraflarını yakaladım. 10 Ağustos 2024 tarihinden itibaren sokaklardayım. Beni koruyacak bir yasa yok mu bu ülkede?” dedi.

4 Aydır Arabada Yaşayan Adamın İlginç Hikayesi, ‘Eşim Hayatımı Zehir Etti’ Diyerek Anlattı - Resim : 5

'CİLT HASTALIĞI VAR DOKUNSAN MORARIYOR'

Eşinin cilt hassasiyetini suistimal ederek darp raporu aldığını iddia eden Tilif “Cilt hastalığı var kendisinin dokunsan morarıyor. Kendini morartıyor, hemen bir darp raporu alıyor. Yasalar hep ondan yana. Benim yağmur, kar, fırtına üzerimden geçiyor. Ben hayatımın en rezil günlerini yaşıyorum. Ağustos'ta 40 gün sokakta kaldım. Eve gitmiyorum. Koruma yasasını 3 kez ihlal ettiğinde 3 ay caydırma hapsi var. Bu da onu delirtiyor. Sokakta da rahat vermiyor bana” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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