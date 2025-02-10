Naci Görür Uyarmıştı: Tehlike Çanları Çalıyor... Türkiye'nin Altında Korkutan Keşif

Göttingen Üniversitesi’nden bilim insanları, Türkiye’nin güneydoğusundan İran’a kadar uzanan büyük bir yarık tespit etti. Araştırmalara göre, bu yarık eski Tetis Okyanusu’na ait okyanusal bir levhanın ayrılmasıyla meydana geldi. Türkiye’deki jeolojik hareketlilik, hem maden keşifleri hem de deprem riski değerlendirmeleri açısından kritik veriler sağlarken, Naci Görür'ün kritik nokta için daha önce uyarılar yaptığı akıllara geldi.

Son Güncelleme:
Naci Görür Uyarmıştı: Tehlike Çanları Çalıyor... Türkiye'nin Altında Korkutan Keşif

Göttingen Üniversitesi’nden uluslararası bir araştırma ekibi, Türkiye'nin güneydoğusundan başlayarak kuzeybatı İran’a kadar uzanan 1.500 kilometrelik dev bir yarık keşfetti. Bilim insanları, bu jeolojik oluşumun, Tetis Okyanusu'ndan kalan eski bir okyanusal levhanın kopması sonucu meydana geldiğini belirtiyor.

TÜRKİYE’DEN KOPAN OKYANUSAL LEVHA

Almanya merkezli merkur.de tarafından duyurulan araştırmaya göre, Zagros Dağları’nın altında yer alan okyanusal levha, bölgedeki kara kütlesini aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor. Göttingen Üniversitesi’nden Dr. Renas Koshnaw, "Bu levha, bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye’ye doğru bu hareket sığlaşıyor, bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları, yarığın ilerleme sürecini “takvimden kopan bir yaprak gibi” tanımlıyor. Bu jeolojik hareketlilik yalnızca Türkiye’yi değil, İran ve Irak gibi komşu ülkeleri de doğrudan etkiliyor.

Araştırmalar, Türkiye’nin altında büyüyen bu yarığın, milyonlarca yıl önce kapanan Tetis Okyanusu’nun kalıntılarından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Okyanustan geriye kalan parçaların günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak varlığını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Naci Görür Uyarmıştı: Tehlike Çanları Çalıyor... Türkiye'nin Altında Korkutan Keşif - Resim : 1

DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Doğu Türkiye’den Umman Körfezi’ne kadar uzanan Zagros Dağları, Afrika, Arap ve Hint levhalarının Avrasya levhası ile çarpışması sonucu oluştu. Bilim insanları, bu dağların derinliklerinde süregelen levha hareketlerinin depremleri tetikleyebileceği ve yeni maden yataklarının oluşumuna yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türkiye’nin sık sık depremlerle sarsılması, bu tür jeolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasını zorunlu kılıyor. Göttingen Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu araştırma, bölgedeki deprem risklerinin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılardan Prof. Jonas Kley, “Bu tür modeller, Dünya’nın kabuğunun nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı oluyor. Deprem risklerini tahmin etmek için bu bilgiler büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, yer kabuğundaki bu hareketlerin maden yataklarının aranması, doğal kaynakların bulunması ve jeolojik risklerin yönetilmesi gibi konularda önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin bu hareketlilik nedeniyle gelecekte de dikkatle incelenmesi gerektiği aktarıldı.

Naci Görür Uyarmıştı: Tehlike Çanları Çalıyor... Türkiye'nin Altında Korkutan Keşif - Resim : 2

NACİ GÖRÜR UYARMIŞTI

Yer bilimci Prof. Naci Görür de geçtiğimiz günlerde Bitlis-Zagros fay hattına dikkat çekerek bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını belirtmişti. Diyarbakır’da düzenlenen ‘Deprem Dirençli Kentler’ Sempozyumu’nda konuşan Görür, “Bu bölgelerde büyük depremlerin meydana gelme olasılığı yüksek. Kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi şart” demişti.

Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'Gündem
Naci Görür'den Flaş Uyarı: Tehlike İki Kentin Kapısına Dayandı, Her An Yıkım OlabilirNaci Görür'den Flaş Uyarı: Tehlike İki Kentin Kapısına Dayandı, Her An Yıkım OlabilirGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Naci Görür Deprem
Son Güncelleme:
Uzmanlar 'Asla ve Asla' Diyerek Uyardı: Kızarıklık, Kaşıntı, Kabarma... 1 DAKİKADA ÖLÜME GÖTÜREBİLİYOR Kızarıklık, Kaşıntı, Kabarma... 1 DAKİKADA ÖLÜME GÖTÜREBİLİYOR
50 Tonluk Hırsızlık Yaptı, 'Şeytana Uydum' Dedi 50 Tonluk Hırsızlık Yaptı, 'Şeytana Uydum' Dedi
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı... Davada Karar Çıktı Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı...
Mansur Yavaş'tan Kritik Ön Seçim Kararı Mansur Yavaş'tan Kritik Ön Seçim Kararı
Artık Tek Suçlu Eşi Değil... Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu
Mehmet Şimşek Kiralarda İlk Olacak Uygulamayı Paylaştı! Merkez Bankası Peşe Uyardı: Hükümetin Yeni Planı Ortaya Çıktı Kiralarda İlk Olacak Uygulama! Plan Ortaya Çıktı