AYM'den Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'a 'Mektup' Kararı

Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan hükümlü bulunan Ali İhsan Dost, 4 Mart 2020’de terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a mektup göndermek istedi. Cezaevi yönetimi, mektubun "örgütsel içerikli haberleşme ve fikir alışverişi" barındırdığı gerekçesiyle alıkonulmasına karar verdi. Yapılan incelemede, mektupta Orta Doğu’daki gelişmeler, nevruz kutlamaları ve dini konulara dair değerlendirmeler bulunduğu tespit edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİ

Ali İhsan Dost, mektubunda sakıncalı bir unsur bulunmadığını ve yalnızca terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın halini hatırını sorduğunu belirterek Burhaniye İnfaz Hâkimliği’ne itirazda bulundu. Ancak hâkimlik, 30 Mart 2020’de infaz kurumunun kararını hukuka uygun bularak şikâyeti reddetti. Bunun üzerine Dost, karara karşı Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 Haziran 2020’de aldığı kararla infaz hâkimliğinin kararının usule ve yasaya uygun olduğunu belirterek itirazı reddetti.

AYM HABERLEŞME HÜRRİYETİ'NE İHLAL SAYDI

Tüm hukuki yolları tüketen Ali İhsan Dost, haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM, yaptığı inceleme sonucunda başvuruyu haklı bularak Anayasa’nın 22. maddesi kapsamında güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, kararın bir örneğinin, ihlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla yeniden yargılama yapılması için Burhaniye İnfaz Hâkimliği’ne gönderilmesine karar verdi.

Kararda, "Haberleşme hürriyetine yapılan müdahalenin, demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararı şöyle:

Mahpusların mektuplarının denetlenmesi ve alıkonulması suretiyle haberleşme hürriyetine yapılan müdahalelerin kanuniliği, meşru amacı, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluğu ve ölçülülüğünün denetiminde gözetilmesi gereken genel ilkeler Anayasa Mahkemesince birçok kararda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Somut olayda, göndermek istediği mektubun alıkonulması nedeniyle başvurucunun haberleşme hürriyetine yapılan müdahalenin kanuni dayanağının ve meşru amacının bulunduğu konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

Bakılmakta olan başvuruda, başvurucunun göndermek istediği mektup sakıncalı görülerek alıkonulmuştur. Bununla beraber disiplin kurulunun ve yargı mercilerinin kararlarında, mektubun neden sakıncalı olduğunun mektubun içerikleriyle ilişkilendirilerek gerekçelendirmediği görülmüştür. Ayrıca mektubun 13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 68. maddesinde yer verilen sebeplerden en az birini içerdiğinin somut olarak ortaya konulamadığı, kısmen çizilerek gönderilmesinin mümkün olup olmadığının tartışılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle haberleşme hürriyetine yapılan müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle, haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Kaynak: ANKA