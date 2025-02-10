6 Yaşındaki Çocuk Evde Ölü Bulundu, Katil Annesi Çıktı!

ABD'de bir çocuk, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay yerinde olmayışı nedeniyle aranıp bulunan annesi, çocuğunu öldürdüğünü itiraf ederek "ikinci derece cinayet" suçundan tutuklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
6 Yaşındaki Çocuk Evde Ölü Bulundu, Katil Annesi Çıktı!

ABD'nin Alaska eyaletindeki Fairbanks kentinde, 7 Şubat günü bir cinayet yaşandı. Polis, şüpheli bir ölümle ilgili ihbar aldıktan sonra 36 yaşındaki Heather Alexie'nin dairesine gitti. Polis, dairenin içinde hayatını kaybetmiş bir çocuk buldu.

Heather'ın 6 yaşındaki oğlu Peter Alexie olduğu tespit edilen çocuğun bir cinayete kurban gittiği belirlenirken polis, Heather'ın yanı sıra 5 yaşındaki kızı Renee Alexie'nin de olay yerinde olmadığını ve Fairbanks bölgesinde bulunamadığını söyledi. Heather'ın telefonunu takip eden polis, aynı günün ilerleyen saatlerinde kadının yerini tespit etti. Heather ve Renee, Cumartesi akşamı bulundu.

6 Yaşındaki Çocuk Evde Ölü Bulundu, Katil Annesi Çıktı! - Resim : 1

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Heather, oğlunun ölümüyle ilgili cinayet soruşturmasında ifade verirken şüpheli konumuna düştü. Polis tarafından sorgulandığında, kızıyla birlikte bölgeyi terk etmeden önce Peter'ın ölümüne neden olan yaralanmaya neden olduğunu itiraf etti.

İkinci derece cinayetten tutuklanan Heather'ın kızı devlet gözetimine alındı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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