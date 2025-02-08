14 Yaşındaki Çocuk Katledildi: Korkunç Cinayet 'Cesedi Parçalayacaklar' İhbarıyla Ortaya Çıktı

Bahçelievler’de 14 yaşındaki bir çocuk, akrabası tarafından silahla öldürüldü. Olayı ihbar eden genç kız, cesedin parçalanacağını söyleyerek polisi harekete geçirdi. Cinayet zanlısı, Hatay'a giden otobüste yakalanarak gözaltına alındı.

14 Yaşındaki Çocuk Katledildi: Korkunç Cinayet 'Cesedi Parçalayacaklar' İhbarıyla Ortaya Çıktı

İstanbul Bahçelievler’de 14 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk akrabası tarafından silahla öldürüldü. Kan donduran cinayeti 18 yaşındaki bir kız, polis ekiplerine "Akrabasını öldürdü, cesedi parçalayacaklar" diyerek ihbarda bulundu. Genç kızın ortaya çıkardığı cinayetin ardından çocuğu öldürdükten sonra olay yerinden kaçan 17 yaşındaki katil zanlısı, Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

14 Yaşındaki Çocuk Katledildi: Korkunç Cinayet 'Cesedi Parçalayacaklar' İhbarıyla Ortaya Çıktı - Resim : 1

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, A. M. (14) ile akrabası olan Z. M. (17) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bodrum kattaki bir evde kavga eden iki çocuktan birisi belinde bulunan silahı çıkararak, diğer çocuğa bir el ateş açtı.

14 Yaşındaki Çocuk Katledildi: Korkunç Cinayet 'Cesedi Parçalayacaklar' İhbarıyla Ortaya Çıktı - Resim : 2

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Silahtan çıkan mermi 14 yaşındaki A. M. isimli çocuğa isabet etti. Kendisine isabet eden mermi sonucunda çocuk yere yığılıp kalırken, akrabasını öldüren katil zanlısı hızla otogara giderek Hatay’a doğru yola çıktı. Polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda katil zanlısını Ankara’da otobüsü durdurarak yakaladı. Cinayetle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olay yerinde bulunduğu tespit edilen S.A. isimli başka bir çocuk ve katil zanlısı olan Z. M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

14 Yaşındaki Çocuk Katledildi: Korkunç Cinayet 'Cesedi Parçalayacaklar' İhbarıyla Ortaya Çıktı - Resim : 3

"CESEDİ PARÇALAYACAKLAR" İHBARI

Polis ekiplerine cinayet ihbarını yapan 18 yaşındaki S.Y., ihbarda bulunarak, "Z.M akrabası A.M'yi öldürdü. Cesedi parçalayacaklar, açık adresi bilmiyorum gelirseniz gösteririm" dedi. Yapılan ihbar doğrultusunda polis ekipleri olay yerine hızlıca giderek yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaynak: İHA

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