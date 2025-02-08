MSB Duyurdu, Asos Bölgesinde Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 9'a Çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensuplarının sayısının 9’a yükseldiğini duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 6 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi."

Kaynak: DHA