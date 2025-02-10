İsrail'den 20 Binden Fazla Filistinli İçin Flaş Karar

Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Saadi, İsrail güçlerinin kampı adeta yok ettiğini ve sivilleri, evlerini, kimlik belgelerini ve kişisel eşyalarını geride bırakmaya mecbur bıraktığını ifade etti. Bu saldırının, mülteci sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik daha büyük bir planın parçası olduğunu dile getirdi.

Saadi, İsrail’in Cenin ve çevresini hedef alan operasyonlarını "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, yaklaşık 400 bin kişinin bu saldırılardan doğrudan etkilendiğine dikkat çekti. Eğitim sisteminin sekteye uğradığını ve bölgenin ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını vurguladı.

İsrail’in saldırıları nedeniyle bölgedeki yıkımın geri dönüşü zor hale geldiğini söyleyen Saadi, binlerce insanın Batı Şeria’nın diğer şehirlerine sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Kaynak: ANKA