Trump Talimat Verdi, O Paralar Artık Üretilmeyecek

ABD Başkanı Trump, 'peni' üretimini durdurdu. Trump, kararını, "Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor. Bu çok büyük bir israf." sözleriyle duyurdu.

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Trump Talimat Verdi, O Paralar Artık Üretilmeyecek

20 Ocak'ta resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump’tan kamu harcamalarını kısmaya yönelik yeni bir hamle daha geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ülkede kullanılan bazı bozuk paraların üretim maliyetinin fazla olmasını eleştirdi.

"BÜYÜK BİR İSRAF"

"Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandır bize 2 sentten daha pahalıya mal olan bozuk paralar basıyor" diyen Trump, "Bu çok büyük bir israf" ifadelerini kullandı. Bu nedenle, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’e yeni "peni" üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklayan Trump, "Her seferinde bir 'peni' bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Trump Talimat Verdi, O Paralar Artık Üretilmeyecek - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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