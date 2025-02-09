Trump'tan 'Plastiğe Dönüş' Kararı! Kağıt Pipetlere Elveda...

ABD Başkanı Trump, önceki başkan Biden'ın "kağıt pipet" kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesini imzalayacağını açıkladı. Trump, kararını "Plastiğe geri dönüyoruz" sözleriyle duyurdu.

Trump'tan 'Plastiğe Dönüş' Kararı! Kağıt Pipetlere Elveda...

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta resmi olarak göreve başladığı andan itibaren radikal kararnamelere imza atarken, önceki başkan Joe Biden'ın yürürlüğe koyduğu pek çok uygulamayı da kaldırma kararı alıyor.

'İĞRENÇ PİPETLERE SON'

Trump, son olarak sosyal medya hesabından kağıt pipetlerle ilgili de açıklama yaptı. ABD Başkanı, “Sahtekar Joe'nun 'Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!' kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'Plastiğe Dönüş' Kararı! Kağıt Pipetlere Elveda... - Resim : 1

Trump başka bir paylaşımında da "Plastiğe geri dönüyoruz" ifadesiyle eski başkan Biden'ın "kağıt pipet" kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesine imza atacağını duyurdu.

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Kaynak: DHA

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