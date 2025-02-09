Katliam Gibi Kaza! Önce Kamyonla Çarpıştı Sonra Küle Döndü: 41 Ölü
Meksika'da, seyir halindeki otobüs kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs alev aldı, katliam gibi kazada tam 41 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'da Cancun kentinden Tabasco'ya seyahat eden otobüs, Escarcega-Villahermosa yolu üzerinde kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını belirten eyalet yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Otobüs firması Tours Acosta'nın, Facebook'taki paylaşımında, kamyonun, otobüsün bulunduğu şeride geçtiği öne sürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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