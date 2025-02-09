Hamas Serbest Bırakmıştı: İsrailli Esirlerin Tüneldeki Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten geçen aya kadar devam ederken, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla savaşın son bulması için bir umut doğdu. Hamas bugün İsrail ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 3 esiri serbest bıraktı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi’nde bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı.

Esirlerin Kızılhaç’a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.

Kaynak: İHA