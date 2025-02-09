İsrail Ordusu Geri Çekiliyor, İşte Görüntüler

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi’nin kuzey ve güney bölgelerini birbirinde ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan sınır noktasına doğru geri çekilmeye başladı.

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İsrail ordusundan adını vermek istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada siyasi iradeden gelen talimatları hayata geçirmek için hazırlık içerisinde olduklarını ifade etmişti.

Hamas ile İsrail arasından varılan anlaşma kapsamında 27 Ocak itibariyle Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin günden bölgelerinden kuzeye doğru ilerlemesi için açılmıştı.

İsrail Ordusu Geri Çekiliyor, İşte Görüntüler - Resim : 1

ESİR TAKASINDA BEŞİNCİ TUR

Dün ateşkes anlaşması kapsamında esir takasının beşinci turu gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda Hamas İsrailli 3 esiri serbest bırakırken, İsrail de buna karşılık hapishanelerinde tuttuğu 183 Filistinliyi teslim etmişti.

İsrail Ordusu Geri Çekiliyor, İşte Görüntüler - Resim : 2

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Kaynak: AA

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