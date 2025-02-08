İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirler İşkence Mağduru!

Hamas ile İsrail arasında uzlaşılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turunda serbest bırakılan Filistinli esirlerden Gazze'ye gelenlerin, hapisteyken gördükleri işkence sebebiyle büyük sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirler İşkence Mağduru!

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesine ulaşan esirlerin hapiste gördükleri işkencelerden sıkıntı çektikleri ve bu konuda acil tıbbi müdahaleye alındıkları ifade edildi.

Refah kentinin doğusundaki Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Gazze'ye onlarca Filistinli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından getirildiği kaydedildi.

Gelen esirlerin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesine sevk edildiği ifade eden AA muhabiri, esirlerin gerekli tıbbi kontrolden geçirileceğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Depremden Etkilenen Bölgelerde Okullar 14 Şubat'a Kadar Tatil Edildi Eğitime 'Deprem' Engeli... O Tarihe Kadar Kapalı
İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Nijerya'da 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Nijerya'da 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Çin'de Heyelan... 30 Kişi Toprak Altında Çin'de Heyelan... 30 Kişi Toprak Altında
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'de Korkutan Görüntüler
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu Koç Holding Şaşırttı: Borsa İstanbul'un En Değerli Şirketleri Belli Oldu
Ege Denizi'nde Büyük Endişe! AFAD Harekete Geçti, 3 Kent İçin Alarm Verildi... Korkutan Patlama ve Tsunami Detayı AFAD Toplandı, 3 Kent İçin Alarm Verildi