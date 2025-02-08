İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirler İşkence Mağduru!

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesine ulaşan esirlerin hapiste gördükleri işkencelerden sıkıntı çektikleri ve bu konuda acil tıbbi müdahaleye alındıkları ifade edildi.

Refah kentinin doğusundaki Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Gazze'ye onlarca Filistinli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından getirildiği kaydedildi.

Gelen esirlerin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesine sevk edildiği ifade eden AA muhabiri, esirlerin gerekli tıbbi kontrolden geçirileceğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA