Fas'ta Kurban Kesmek Yasaklandı

Fas'ta bu yıl kurban kesmek yasaklandı. Fas yönetimi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan ticaretini durdurma kararı aldı. Kuraklık ve artan maliyetler nedeniyle hayvan varlığının azalması, bu kararda etkili oldu. Kral 6. Muhammed, bu yıl kurban kesiminin halk adına sembolik olarak yapılacağını açıkladı.

Fas'ta Kurban Kesmek Yasaklandı

Fas yönetimi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dikkat çeken bir karara imza attı. Tarım ve İçişleri bakanlıklarının yerel yönetimlere gönderdiği talimatla birlikte, ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı. Kurban kesimiyle bağlantılı tüm ticari faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Alınan bu önlemlerin ardından, bazı bölgelerde yasa dışı satışların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığı bildirildi. Yetkililer, bayram sürecinde kontrolsüz hayvan satışının halk sağlığı ve ekonomik denge açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

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GEREKÇE KURAKLIK

Kararın ardında yatan en önemli nedenlerden biri, ülkede son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve buna bağlı hayvancılık sektöründeki gerileme oldu. Söz konusu karar, ülkede son yıllarda artan kuraklık, hayvan varlığındaki azalma ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle alındı.

Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, Fas’ta yedi yıldır devam eden kuraklık, hayvan varlığında yüzde 38’lik bir düşüşe neden oldu. Yağış miktarlarının da son 30 yıl ortalamasının yüzde 53 altında kaldığı kaydedildi. Bu tablo, kurbanlık hayvan arzını ciddi ölçüde sınırladı.

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ÜRETİCİLER OLUMSUZ ETKİLENDİ

Kapanan hayvan pazarları ve durdurulan ticaret, özellikle kırsal bölgelerde geçimini bu sektörden sağlayan üretici ve tüccarları olumsuz etkiledi. Birçok köylü ve küçük işletme, satış yapamadıkları için ekonomik zorlukla karşı karşıya kaldı.

Kral 6. Muhammed ise konuya dair şubat ayında yaptığı açıklamada, "Kurban kesmenin İslam'da güçlü bir sünnet olduğunu ancak mevcut zorluklar nedeniyle bu ibadetin dar gelirli kesimler için ağır bir yük haline gelebileceğini" söylemişti. Kral, bu yıl halkın kurban kesmesinden feragat etmesini istemiş, "bu ibadeti sembolik olarak Fas halkı adına kendisinin yerine getireceğini" ifade etmişti. Daha önce 1963, 1981 ve 1996 yıllarında da benzer uygulamalara gidilmişti.

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Kaynak: AA

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