Tayvanlı Fenomen Kozmetik Ürün Yedikten Sonra Hayatını Kaybetti

Tayvan'da sosyal medya uğruna hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç kadının ölümü, dijital dünyanın karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. "Guava Beauty" takma adıyla tanınan içerik üreticisi, ruj, fondöten ve yüz maskesi gibi kozmetik ürünleri yiyerek çektiği videolarla binlerce takipçiye ulaşmıştı.

Ancak bu sıra dışı içerikler ölümle sonuçlandı. South China Morning Post'un haberine göre, genç kadın muhtemelen kozmetik ürünlerin içindeki kimyasallardan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Ölümüyle birlikte hem hayranları hem de uzmanlar derin bir endişeye kapıldı.

Kadının ölümünün ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Lütfen bu tarz davranışlarınıza son verin. Eğer eğleniyorsanız kendi başınıza yapın. Ama kozmetik yemeyi teşvik etmeyin. Bunlar kimyasal maddeler içeren ürünler" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Yetkililer, genç kadının kesin ölüm nedenini belirlemek için toksikoloji raporunu bekliyor. Ancak olay, sosyal medya platformlarının içerik denetimi konusundaki yetersizliğini de yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: AA