Trump Duyurdu, Elon Musk Pentagon’u Denetleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk’ın yönettiği ve federal kurumlardaki verimliliğin incelendiği denetimlere Eğitim Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının da (Pentagon) dahil olduğunu duyurdu.

Trump Duyurdu, Elon Musk Pentagon’u Denetleyecek

Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Trump, Amerikalı milyarder iş adamı ve DOGE yöneticisi Elon Musk'ın, başta ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kalemlerde uluslararası harcamalar yapan kurumlar olmak üzere birçok federal kurumu derinlemesine incelediğini açıkladı.

Musk'ın çok iyi bir ekibe sahip olduğunu ve bazı bakanlıklar da dahil olmak üzere bakılması gereken tüm kurumlara verimli olup olmadıkları yönünden inceleyeceklerini kaydeden Trump, ilk etapta Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'a bakacaklarını söyledi.

Trump Duyurdu, Elon Musk Pentagon’u Denetleyecek - Resim : 1

MUSK ORDUYU DENETLEYECEK

Trump, "Elon Musk'a gidip Eğitim Bakanlığı ile Pentagon'u, yani orduyu incelemesini söyledim. Maalesef oldukça kötü şeyler göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine Trump, Musk'ın asla denetleyemeyeceği federal kurumlar olup olmadığı ile ilgili bir konuşma yapmadıklarını ancak istihbarat birimlerinin bu anlamda değerlendirilebileceğini vurgulayarak, "Eğer yapmam gerekirse kendim yaparım” ifadesini kullandı.

Trump Duyurdu, Elon Musk Pentagon’u Denetleyecek - Resim : 2

‘ BAZI FBI YETKİLİLERİ YOZLAŞMIŞ’

Trump ayrıca, 6 Ocak Kongre baskınına bakan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerini görevden alıp almayacağı konusunda ise bazı FBI yetkililerini "yozlaşmış oldukları için" görevden alacağını dile getirdi.

"FBI'ın itibarını geri kazandıracağız" ifadesini kullan Trump, bürodaki "yozlaşmış" çalışanların ayıklanması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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