Time Dergisinin 'Elon Musk' Kapağı Gündem Oldu

Time dergisi, Washington’daki etkisiyle gündemde olan Elon Musk’ı, Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde kapağına taşıdı. Kapağı görmediğini söyleyen Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." ifadelerini kullandı.

Time Dergisinin 'Elon Musk' Kapağı Gündem Oldu

Time dergisi, yeni yönetimdeki etkisi gündem olan Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ı "başkanlık koltuğuna oturmuş" şekilde kapağına taşırken, Başkan Donald Trump ise Musk'tan memnun olduğunu söyledi.

Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı. Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Time Dergisinin 'Elon Musk' Kapağı Gündem Oldu - Resim : 1

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu. Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.

Kaynak: AA

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