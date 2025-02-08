ABD'de 10 Günde Üçüncü Uçak Kazası! Buzun Üzerine Çakıldı, Kurtulan Olmadı

ABD'de Washington ve Philadelphia'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği uçak kazalarının ardından bir kaza daha meydana geldi. Geçtiğimiz gün Alaska'da kaybolan uçağın enkazı deniz buzu üzerinde parçalanmış olarak bulundu. 10 yolcunun tamamının öldüğü belirtildi.

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ABD'de 10 Günde Üçüncü Uçak Kazası! Buzun Üzerine Çakıldı, Kurtulan Olmadı

ABD'nin Alaska eyaletinde geçtiğimiz gün kaybolan ve içinde 10 kişinin bulunduğu uçağın enkazı gitmekte olduğu Nome şehrinin 34 mil güney doğusunda bulundu. Deniz buzu üzerinde parçalanmış halde bulunan enkazda üç kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Sahil güvenlik, yedi kişinin cesedinin de uçağın içinde olduğunu ancak uçağın durumu nedeniyle şu anda erişilemediğini söyledi. Uçakta kimlerin bulunduğuna ilişkin açıklama yapılmadı ancak Nome Gönüllü İtfaiye Departmanı yolcuların ailelerine haber verildiğini söyledi.

ABD'de 10 Günde Üçüncü Uçak Kazası! Buzun Üzerine Çakıldı, Kurtulan Olmadı - Resim : 1

HAVA KOŞULLARI İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Alaska Kamu Güvenliği Departmanı, uçakta bulunan 10 kişinin dokuz yolcu ve bir pilottan oluştuğunu bildirdi. Kurtarma çalışmalarına katılan ekip, havadan arama kurtarma çalışmalarının görüş mesafesini engelleyen zorlu hava koşulları nedeniyle sınırlı kaldığını vurguladı.

Alaska Senatörü Lisa Murkowski, olayın ardından taziye mesajı paylaşarak, "Alaska hem büyük hem de küçük bir şehirdir. Trajedi yaşandığında doğrudan etkilenen Alaskalılardan asla uzakta değiliz" dedi.

ABD'de 10 Günde Üçüncü Uçak Kazası! Buzun Üzerine Çakıldı, Kurtulan Olmadı - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

ABD'nin başkenti Washington'da 29 Ocak'ta yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı ve 67 kişinin yaşamını yitirdiği kaza 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yurtiçi ticari uçak kazası olarak tarihe geçmişti.

1 Şubat'ta ise Philadelphia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içindeki 6 kişi ve yerde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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