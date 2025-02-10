Trump Uçakta Bildiri İmzaladı, 9 Şubat Artık Törenlerle Kutlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, uçakla seyahat ederken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan eden bildiriye imza attı. Beyaz Saray, Trump’ın tüm kamu görevlileri ve vatandaşları bu günü törenler ve etkinliklerle kutlamaya çağırdığını duyurdu.

Trump Uçakta Bildiri İmzaladı, 9 Şubat Artık Törenlerle Kutlanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında, Meksika Körfezi üzerinde seyahat ederken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan eden bildiriye imza attı. Beyaz Saray'a göre Trump, kamu görevlilerini ve tüm ABD halkını bu günü uygun programlar, törenler ve faaliyetlerle kutlamaya çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

Google Haritalar'dan yapılan açıklamada "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu. Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump Amerika
Hindistan'da 31 Maocu Çatışmada Öldü Hindistan'da 31 Maocu Çatışmada Öldü
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
İsrail'de 'Netanyahu' Eleştirisi: İstifa Ettiği Gibi Hükümete Yüklendi İstifa Ettiği Gibi Hükümete Yüklendi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı... Davada Karar Çıktı Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı...
Kongrede Kriz: Yumruklar Havada Uçuştu, Başkan Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü Maaşı 120 Bin TL'den 60 Bin TL'ye Düşürüldü
Artık Tek Suçlu Eşi Değil... Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu Kocasının Yasak Aşkını Anbean Kaydeden Kadın Mağdurken Sanık Oldu
Meteoroloji'den Yeni Haftada Kar Uyarısı! İstanbul ve Ankara da Listede... Meteoroloji'den Yeni Haftada Kar Uyarısı
İş İnsanı Asil Nadir Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti