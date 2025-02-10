İşsizlik Rakamları Geriliyor! Kadın İşsizler Erkekleri 2'ye Katladı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,5 oldu. TÜİK verilerine göre kadın işsiz sayısı erkek işsiz sayısının neredeyse 2 katı oldu. Genç nüfusta işsizlik ise artışa geçti.

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İşsizlik Rakamları Geriliyor! Kadın İşsizler Erkekleri 2'ye Katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 işsizlik rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN DEĞERLENDİRME

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024’te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi. Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü" şeklinde yorumda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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