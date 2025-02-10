Piyasalarda Tansiyon Fırladı! Dolar ve Euroda Yükseliş

Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen dolar ve euronun istikrarsız seyri nedeniyle vatandaş, döviz kurunu yakından takip ediyor. Rekor serilerine alıştıran dolar ve euro, yeni haftada da yükseliş eğilimiyle seyrediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

10 Şubat Pazartesi 2025 günü serbest piyasada 36,0350 liradan alınan dolar, 36,0370 liradan satılıyor. 37,1630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,1650 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,9810 lira, euronun satış fiyatı ise 37,3210 lira olmuştu.

Kaynak: AA