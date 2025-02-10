Almanya'da Helikopter Düştü: 2 Ölü

Almanya’nın Orta Frankonya bölgesinde hafif bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin kalkış noktası ve rotası bilinmezken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Almanya'da Helikopter Düştü: 2 Ölü

Almanya’nın Orta Frankonya bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, kazanın ardından geniş bir enkaz alanının oluştuğunu belirtti. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, uzmanların enkazda incelemelerinin devam ettiği bildirildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza, Münih ve Nürnberg arasında kalan Roth ilçesine bağlı Greding’in Hofberg bölgesinde meydana geldi. Polis sözcüsü Janine Mendel’in açıklamalarına göre, "bir ultralight (hafif) helikopter" ormanlık alana düştü. Kazada, helikopterdeki 50 ve 76 yaşındaki iki erkek yaşamını yitirdi.

Helikopterin nereden havalandığı ve hangi rotayı takip ettiği henüz belirlenemedi. Federal Uçak Kazaları Araştırma Dairesi’nden (BFU) bir uzman ile kriminal polis ekibinden iki uzmanın olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği kazayla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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