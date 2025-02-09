Hindistan'da 31 Maocu Çatışmada Öldü

Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 31 isyancı öldü.

Hindistan'da 31 Maocu Çatışmada Öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaleti polisi Sundarraj Pattilingam, istihbarat üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını bildirdi. Eyaletin Bijapur bölgesindeki bir ormanda isyancılara karşı baskın düzenlendiğini belirten Pattilingam, burada güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Pattilingam, çatışmada ilk belirlemelere göre 31 isyancının öldüğünü, güvenlik güçlerinden de 2'sinin hayatını kaybettiğini ve 2'sinin yaralandığını belirtti.

HİNDİSTAN'DAKİ MAOCU İSYANCILAR

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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